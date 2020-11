Postamt Himmelsthür: Kann der Weihnachtsmann Corona kriegen? Stand: 23.11.2020 14:58 Uhr Wie sehr Kinder die aktuelle Corona-Situation beschäftigt, zeigen ihre Briefe an den Weihnachtsmann. Diese treffen jetzt zuhauf in der niedersächsischen Weihnachtspostfiliale Himmelsthür ein.

Mehr als 3.000 Briefe haben Deutschlands ältestes Weihnachtspostamt im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür bis Montagmorgen erreicht. Davon kommen rund 500 aus dem Ausland, wie der Postamt-Koordinator Jens Osterwald im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen sagte. Wie jedes Jahr stünden Spielzeug, Bücher und CDs ganz oben auf der Wunschliste. In vielen Briefen spiele aber auch Corona eine Rolle.

Kann der Weihnachtsmann Corona kriegen?

Schon in den vergangenen Monaten sind laut Osterwald Briefe angekommen, in den Kinder fragten, ob der Weihnachtsmann auch Corona kriegen kann oder ob es den Rentieren gut geht. Immer wieder auch der Wunsch: "Lieber Weihnachtsmann, mach, dass das Virus bald wieder weg ist, dass ich wieder Weihnachten ganz normal mit meiner Familie feiern und mich wieder mit meinen Freunden treffen kann", so Osterwald.

Neun Post-Mitarbeitende ab sofort im Einsatz

Von diesem Montag an beantworten neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post die Briefe der Kinder. Als Antwortbrief verschicken sie unter anderem eine Geschichte, die allerdings nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat. So viel Weihnachten und so viel Tradition müsse sein, sagte Osterwald.

Briefe bis zum 14. Dezember abschicken

Das Weihnachtspostamt in Himmelsthür ist bis zum 23. Dezember geöffnet. Damit aber auch wirklich alle Briefe beantwortet werden können, sollten sie spätestens bis zum 14. Dezember an den Weihnachtsmann geschickt werden. Neben Himmelsthür gibt es in Niedersachsen noch die Weihnachtspostfilialen in Nikolausdorf (Landkreis Cloppenburg), an das Kinder Briefe für den Nikolaus schicken können, und in Himmelpforten (Landkreis Stade), wo das Christkind die Briefe beantwortet. Bundesweit gibt es vier weitere Weihnachtspostämter.

