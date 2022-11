Stand: 02.11.2022 08:37 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Feuer in Hemmingen

Nach einem Großbrand einer Sporthalle in Hemmingen (Region Hannover) Anfang Juni sucht die Polizei nun Zeugen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sollen sich unter der Telefonnummer (0511) 109 5222 melden. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, 5.000 Euro ausgelobt. Das Feuer war in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni in einem Geräteraum der Mehrzweckhalle in Hemmingen ausgebrochen. Große Teile der Halle wurden dadurch zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1,7 Millionen Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.11.2022 | 08:30 Uhr