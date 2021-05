Stand: 19.05.2021 09:10 Uhr Polizei sucht Ursache für tödlichen Arbeitsunfall bei Seelze

Nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Seelze (Region Hannover) untersucht die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Nach Angaben der Beamten hatte sich am Dienstagnachmittag beim Neubau einer Fußgängerbrücke über die Leine ein Stützpfeiler gelöst. Das Brückenteil begrub einen Arbeiter unter sich. Der Mann starb noch am Unfallort. Ein weiterer Arbeiter wurde leicht verletzt. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass er bei dem Unglück schwer verletzt worden war. Um den Toten zu bergen, mussten die Einsatzkräfte einen Kran einsetzen. Die Arbeiten an der Brücke hatten erst am Dienstag begonnen.

VIDEO: Seelze: Mann stirbt bei Brückenbauarbeiten (1 Min)

