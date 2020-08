Stand: 11.08.2020 13:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei stoppt Autofahrer mit 5,47 Promille

Die Polizei hat am Montag in Drakenburg (Landkreis Nienburg) einen stark alkoholisierten Autofahrer gestoppt und seinen Führerschein beschlagnahmt. Der 59-Jährige habe bei der Kontrolle gegen 19 Uhr bereits stark nach Alkohol gerochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest haben einen Wert von 5,47 Promille angezeigt. Von einem Messfehler gehen die Beamten nicht aus: Wie ein Polizeisprecher sagte, sind die Messergebnisse von Atemalkoholkontrollen schon sehr präzise. Einzig wenn der Kontrollierte kurz davor noch getrunken habe, könne der frische Alkoholdunst im Mund den Wert leicht nach oben treiben. Gewissheit soll eine Blutprobe bringen. Diese wurde dem 59-Jährigen entnommen. Auf das endgültige Ergebnis werde gespannt gewartet, teilte die Polizei mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.08.2020 | 13:30 Uhr