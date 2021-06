Polizei kontrolliert Autoposer im Landkreis Hameln-Pyrmont Stand: 16.06.2021 11:24 Uhr Die Behörden im Landkreis Hameln-Pyrmont wollen verstärkt gegen Autoposer vorgehen. So sollen Parkplätze gesperrt und mit gezielten Kontrollen vor allem Fahrzeuge mit lauten Motoren überprüft werden.

Eine spezielle Einheit der Polizei kontrolliere dafür regelmäßig an bestimmten Stellen in der Region. Dabei werde nicht nur die Lautstärke des Motors gemessen, sagte Polizeisprecher Marvin Klaß dem NDR Niedersachsen. Es gehe auch um alle nachträglichen Ein- und Anbauten an den Autos.

2019 wurden 20 Autos beschlagnahmt

Auch Autofahrer, die absichtlich die Reifen quietschen lassen, sollen mehr ins Visier der Ermittler geraten. Polizei und Kommunen haben den Angaben zufolge bereits ein gemeinsames Maßnahmenpaket erarbeitet. Es sei inzwischen gelungen, auch die Eigentümer von Supermarkt-Parkplätzen mit ins Boot zu holen. So werde etwa der Multimarkt-Parkplatz an einer Hamelner Ausfallstraße nachts mit einer Schranke geschlossen. Auch illegale Autorennen würden konsequent verfolgt, so Klaß. "Der Strafrahmen liegt da im Geldstrafenbereich und auch im Freiheitsstrafenbereich." Darüber hinaus könnten Staatsanwaltschaft und Gericht auch die Fahrerlaubnis entziehen. Es sei zudem möglich, das Auto als Tatmittel zu beschlagnahmen. Für 2020 liegen noch keine verlässlichen Zahlen vor. 2019 wurden 28 Führerscheine eingezogen und 20 Autos beschlagnahmt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.06.2021 | 15:00 Uhr