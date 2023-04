Polizei ermittelt nach Massenschlägerei in Hildesheim Stand: 18.04.2023 16:22 Uhr Nach einer Schlägerei mit Dutzenden Beteiligten in Hildesheim versucht die Polizei die Hintergründe zu klären. Ein vorübergehend festgenommener 18-Jähriger ist wieder auf freiem Fuß.

Vor der Schlägerei am Montagabend war nach Erkenntnissen der Polizei in Hildesheim ein Auto aus Hannover auf zwei Menschen zu gefahren, hatte diese aber nicht erfasst. Allerdings sei ein parkendes Auto beschädigt worden. Daraufhin waren den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim zufolge, etwa 15 Personen aus einem Haus gelaufen und hatten die Insassen des unfallverursachenden Autos aus dem Fahrzeug gezogen. Weitere Menschen, die vermutlich in Beziehung zu den Hannoveranern standen, waren hinzugekommen. Dann seien beide Personengruppen aufeinander losgegangen, hieß es. Der 18-jährige Fahrer des Autos wurde vorübergehend festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim Dienstagnachmittag mitteilte, wurde er mittlerweile aber wieder freigelassen, weil kein dringender Tatverdacht bestehe.

Zusammenhang mit Schlägerei in Hildesheimer Geschäft?

Etwa eine Stunde vor dem Einsatz hatte es am Montagnachmittag eine Schlägerei in einem Geschäft in Hildesheim gegeben. Ein Mitarbeiter war mit einem Mann aus Hannover in Streit geraten. Nach dem Vorfall versprühte laut Polizei ein zweiter Mann Pfefferspray in dem Laden. Dieser Vorfall und die Schlägerei auf der Straße könnten laut den Beamten zusammenhängen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein und verhängten gegen am Streit beteiligte Personen für die Nacht zu Mittwoch für die Hildesheimer Innenstadt ein Aufenthaltsverbot. Ein Polizist war bei dem Einsatz am Montagabend verletzt worden. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Wer zu den Vorfällen Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 melden.

