Stand: 13.02.2023 20:48 Uhr Polizei findet illegale Müllkippe mit 200 alten Reifen

In der Gemeinde Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) hat die Polizei am Samstagabend eine illegale Müllkippe entdeckt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung fand eine Streifenwagenbesatzung den Abfallhaufen neben einer Landstraße, teilte die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont am Montag mit. Die Beamten stellten rund 200 Altreifen fest, teils mit Felgen. Außerdem entdeckten sie vier Kunststofffässer mit rund 400 Liter verbrauchtem Schmieröl, mehrere Stoffbeutel mit Stoffresten und die Kofferraumabdeckung von einem Auto. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher und bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Aktivitäten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05156) 78 59 00 zu melden.

