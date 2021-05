Stand: 13.05.2021 10:36 Uhr Polizei beendet Anti-Israel-Demo in Hannover

Wegen zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Regeln hat die Polizei am Mittwoch eine Anti-Israel-Demonstration in Hannover aufgelöst. Rund 550 Menschen seien am Abend durch die Innenstadt gezogen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach hielten sich zahlreiche Teilnehmende nicht an die Abstandsregeln und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckungen. Eine Privatperson hatte die Kundgebung zuvor als Eilversammlung angemeldet.

Demonstranten wollten Israel-Flaggen anzünden

Zwei Teilnehmer hätten zudem versucht, Israel-Flaggen zu verbrennen. Sie seien von den Einsatzkräften daran gehindert worden, hieß es weiter. Gegen einen Verdächtigen und einen unbekannten zweiten Täter wurde den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten eingeleitet.

Organisator nicht zu finden, keine Ordner

Der Organisator der Kundgebung war laut Behörden auf der Versammlung nicht erreichbar. Da auch keine Ordner eingesetzt gewesen und die Teilnehmenden den Aufforderungen zum Einhalten der Corona-Regeln nicht gefolgt seien, löste die Polizei die Versammlung eigenen Angaben zufolge nach etwas mehr als einer Stunde auf.

