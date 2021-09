Stand: 08.09.2021 10:57 Uhr Polizei Hannover hängt Protestbanner neben Rathaus ab

Die Polizei hat am Wochenende Banner am Zeltlager der Klimaschützer neben dem Neuen Rathaus in Hannover abgehängt. Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz. Das Lager an sich sei nicht beanstandet worden, wohl aber die Banner und Plakate, auf denen Sprüche für mehr Klimaschutz stehen. Derlei Banner dürfen laut dem niedersächsischen Feiertagsgesetz an Sonn- und Feiertagen zwischen 7.00 Uhr und 11.00 Uhr nicht gezeigt werden. Deshalb nahmen Beamte die Spruchbanner am Sonntagmorgen ab. Um 11.00 Uhr seien sie den Klimaaktivisten dann wieder ausgehändigt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.09.2021 | 15:00 Uhr