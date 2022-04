Osterferien beginnen mit Schlangen am Flughafen Hannover Stand: 02.04.2022 12:25 Uhr Zum Ferienstart haben sich am Flughafen Hannover-Langenhagen teils lange Schlangen gebildet. Der Andrang sei an diesem Wochenende um einiges höher als zuletzt, sagte ein Bundespolizei-Sprecher.

Am Sonnabendmorgen und am Vormittag war es voll am Hannover Airport. Vor allem am Sicherheitscheck bildeten sich Schlangen. Eine Flughafensprecherin sagte, dass am Morgen viele Ferienflieger in klassische Urlaubsregionen etwa Richtung Mittelmeer gestartet seien. Gefragte Reiseziele seien unter anderem die griechischen Inseln, Mallorca und Ägypten. Wegen des hohen Reiseaufkommens und Verzögerungen an den Sicherheitskontrollen verspäteten sich laut Airport "einige Abflüge".

Täglich mehr als 10.000 Reisende

Die Osterferien in Niedersachsen beginnen offiziell am 4. April. Flughafen und Bundespolizei erwarten auch in den kommenden Tagen ein erhöhtes Reiseaufkommen. In Zeiten mit erhöhter Auslastung kann es demnach erneut an den Sicherheitskontrollen zu Schlangen kommen. In der vergangenen Woche fertigte der Flughafen im Schnitt zwischen 7.000 und 10.000 Reisende täglich ab - zum Ferienstart und während der Urlaubszeit sollten es noch einige Tausend mehr sein, sagte die Flughafensprecherin.

Weitere Informationen Niedersachsens Urlaubsregionen über Ostern gut ausgelastet Kurzentschlossene finden aber überall noch freie Unterkünfte - keine Region ist im Moment komplett ausgebucht. (19.03.2022) mehr

Staus auf den Autobahnen

Die erste Ferienwelle in Niedersachsen hat bereits am Freitagnachmittag zu Staus auf den Autobahnen geführt. Auf der A7 zwischen Seesen und Northeim-Nord werden die Fahrenden ausgebremst: Wegen Bauarbeiten ist die Strecke an diesem Wochenende gesperrt. Autokolonnen schleppten sich auch in langsamem Tempo über die A2 vom Kreuz Braunschweig Richtung Berlin. "Es geht langsam los, zumal am Samstag Bettenwechsel ist", sagte eine Sprecherin des ADAC. "Aber das ist nur ein Vorgeplänkel, nächste Woche wird schlimmer." Auch in Schleswig-Holstein und Bremen fangen die Osterferien an. Ein Woche später folgt dann das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Experten raten, nicht gleich am Sonnabend loszufahren, sondern vielleicht erst am Sonntag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2022 | 11:00 Uhr