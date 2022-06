Stand: 24.06.2022 14:58 Uhr OVG weist Klage gegen Aldi-Logistikzentrum bei Lehrte zurück

Der Bau des neuen Aldi-Logistikzentrums nördlich der A2 bei Lehrte (Region Hannover) kann beginnen. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat einen Eilantrag gegen die Pläne abgelehnt. Der Kläger hatte eine Zunahme von Verkehr und Lärm auch südlich der Autobahn in einem Gewerbegebiet als Grund angegeben. Das Gericht urteilte aber, dass der Bereich zu weit von dem geplanten Logistikzentrum entfernt liege. Der Lärm werde nicht erheblich zunehmen. Der Discounter will seinen Standort von Sievershausen nach Aligse verlagern und dort ein Trocken - und ein Kühllager bauen. Das Logistikzentrum soll über die Westtangente an die A2 angebunden werden.

