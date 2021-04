Stand: 23.04.2021 16:40 Uhr Nur mit FFP2-Maske in Bahnen und Busse in Hannover

In allen Bussen und Bahnen müssen im Hinblick auf die Corona-Pandemie ab Sonnabend FFP2-Masken getragen werden - darauf machen die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra aufmerksam. Eine OP-Maske ist dann nicht mehr ausreichend; so steht es im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im öffentlichen Nahverkehr gilt ab einer Inzidenz von 100 und wird erst rückgängig gemacht, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge darunter liegt. Die FFP2-Maskenpflicht gilt auch für die Haltestellen. Nur Kinder bis sechs Jahre und Menschen mit Attest seien davon ausgenommen.

