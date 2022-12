Stand: 07.12.2022 14:15 Uhr Niedersächsischer Landtag behält vorerst Twitter-Konto

Anders als Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will der Niedersächsische Landtag sein Twitter-Konto vorerst behalten. "Ich sehe es als Aufgabe des Landtages an, auch in einem schwierigen kommunikativen Umfeld verlässliche Informationen bereitzustellen", sagte Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD). Die Entwicklung des Netzwerkes sei aber problematisch. Naber habe die Landtagsverwaltung beauftragt, "mögliche Alternativen zu prüfen". Der Account des Landtages hat rund 1.500 Followerinnen und Follower.

Weil kritisiert fehlende Kontrolle

Ministerpräsident Weil und die Landesregierung hatten ihre Twitter-Accounts am Dienstag deaktiviert. Die neue Strategie des neuen Twitter-Chefs Elon Musk sei "offenbar bewusst darauf ausgelegt, jegliche Kontrolle zu vermeiden und unter dem Deckmantel der 'freien Rede' die Verbreitung von 'Hatespeech' freien Lauf zu lassen", hatte die Staatskanzlei mitgeteilt.

