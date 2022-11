Stand: 24.11.2022 16:32 Uhr Niedersächsin gewinnt Meisterschaft der Fahrzeuglackierer

Sabrina Hasel aus Niedersachsen hat die Deutsche Meisterschaft der Fahrzeuglackierer gewonnen. Die junge Frau hat sich bei dem Wettbewerb in Köln - ausgerichtet vom Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz - gegen elf andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgesetzt. An zwei Tagen hat der Nachwuchs der Branche an Projekten gearbeitet. "Ich hab' zwar gemerkt, dass es gut läuft, aber da waren so viele tolle Arbeiten dabei", sagte Hasel im Nachhinein. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Jesica Eisert aus Sachsen und Levinio Sander aus Bayern. Die Aufgaben seien anspruchsvoll und kreativ gewesen. Die Teilnehmenden lackierten und beschrifteten unter anderem eine Fahrzeugtür und eine Werbetafel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.11.2022 | 06:30 Uhr