Stand: 29.10.2021 13:08 Uhr Niedersachsens Industrie zögert deutlich bei Investitionen

Die Industriebetriebe in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr mehr als 6,1 Milliarden Euro in Bauten, Grundstücke, Maschinen sowie Geschäftsausstattung investiert. Laut Landesamt für Statistik sind das gut 650 Millionen weniger als im Jahr zuvor. Die Investitionen beziehen sich auf Betriebe, die mindestens 20 Beschäftigte haben. Pro Mitarbeiter wurden demnach im vergangenen Jahr durchschnittlich 11.000 Euro investiert, rund 800 Euro weniger als im Vor-Pandemie-Jahr 2019. Ein Großteil der Gelder ging den Angaben zufolge im vergangenen Jahr auf Ausrüstungsgüter, also etwa Maschinen, zurück. 651 Millionen wurden 2020 für den Erwerb von Immobilien ausgegeben.

