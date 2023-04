Niedersachsen spendet Rettungsfahrzeuge und Pumpen an Ukraine Stand: 20.04.2023 09:30 Uhr Ein Hilfstransport bringt von Celle aus acht Feuerwehrfahrzeuge, fünf Pumpen und zehn Generatoren in die Ukraine. Mit der Spende will das Land Niedersachsen die dortigen Rettungskräfte unterstützen.

Das Gerät im Wert von insgesamt 400.000 Euro wird dringend gebraucht, um Menschen zu bergen sowie die Strom- und Wasserversorgung instand zu halten. Bei den Feuerwehrfahrzeugen handelt es sich um etwa 20 Jahre alte Wagen des Niedersächsischen Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK). An den Fahrzeugen wurden bisher Einsatzkräfte ausgebildet.

VIDEO: Von Hannover an die Front (29 Min)

Genaues Ziel des Hilfskonvois in der Ukraine ist geheim

Normalerweise werden die Geräte den Kommunen zum Kauf angeboten. Darauf habe das Land nun verzichtet, um den Rettungskräften in der Ukraine zu helfen. Die Spenden wurden auf insgesamt zwei Transporter verladen. Wohin in der Ukraine der Hilfskonvoi genau fährt, wollte das Katastrophenschutzamt aus strategischen Gründen nicht sagen. Auch die Stadt Hannover hat bereits Fahrzeuge in die Ukraine geschickt. Im Dezember wurden unter anderem zwei Rettungswagen und ein Tieflader in Frontnähe nach Mykolajiw gebracht.

