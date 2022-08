Niedersachsen bei Gasheizungen vorn: 70 Prozent nutzen sie Stand: 01.08.2022 19:34 Uhr Laut Statistik heizen rund 70 Prozent der Niedersachsen ihre Wohnungen mit Gas. Damit liegt der Brennstoff, der seit der Monaten knapp ist, mit weitem Abstand an der Spitze der Heizenergie.

Das teilte das Landesamt für Statistik am Montag in Hannover mit. Auf Platz zwei folgt Heizöl mit 17,8 Prozent. Die Statistiker beziehen sich auf Zahlen aus dem Jahr 2018. Grundlage dabei ist der Mikrozensus, eine regelmäßige Stichprobenbefragung bei einem Prozent der Privathaushalte. Im Bundesvergleich hat Niedersachsen somit die meisten Gasheizungen. Die niedrigsten Anteile an Gasheizungen weisen Berlin mit 37,4 Prozent und Bayern mit 38,5 Prozent auf. Berlin setzt dagegen auf Fernwärme (43,1 Prozent). Die Bayern heizen häufig mit Heizöl (36,3 Prozent).

VIDEO: Stadtwerke in Sorge wegen stark steigender Gaspreise (3 Min)

Niedersachsen: Erdwärme noch wenig verbreitet

Wegen des Gasmangels infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hatte die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger nachdrücklich zum Energiesparen aufgefordert. Auch in Niedersachsen rufen Kommunen zum sparsamen Umgang auf. Laut Statistik nutzen hierzulande 6,3 Prozent der Bewohner die besonders umweltfreundliche Fernwärme, und 2,1 Prozent heizen mit Strom. Ebenfalls 2,1 Prozent entfallen auf Holz und Holzpellets. Noch wenig verbreitet sind moderne Techniken wie Erd- und andere Umweltwärme sowie Abluftwärme: Sie kommen nur in 1,3 Prozent der Wohnungen zum Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.08.2022 | 12:00 Uhr