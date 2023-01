Niedersachsen: Frauen verdienen 18 Prozent weniger als Männer Stand: 30.01.2023 20:26 Uhr Auch 2022 haben Frauen in Niedersachsen weniger Lohn erhalten als Männer. Gründe dafür sind laut Statistischem Landesamt unter anderem, dass Frauen häufiger in Teilzeit und in schlechter bezahlten Branchen arbeiten.

Männer erhielten 2021 nach Angaben des Landesamts für Statistik Niedersachsen durchschnittlich rund 23 Euro pro Stunde, Frauen knapp 19 Euro - also 18 Prozent weniger. Der Unterschied sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Die Daten werden seit 2006 erfasst. Der Lohnunterschied lag zu diesem Zeitpunkt noch bei 25 Prozent. Bundesweit lag der Unterschied in der Bezahlung im vergangenen Jahr ebenfalls bei 18 Prozent.

Sechs Prozent Lohnunterschied bei gleicher Qualifikation

Das Landesamt veröffentlichte auch Daten zum bereinigten Gender-Pay-Gap. Bei diesem wird der Lohnunterschied von Männern und Frauen verglichen, deren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien vergleichbar sind. Der bereinigte Lohnunterschied lag im vergangenen Jahr bei sechs Prozent.

Gleichstellungsminister will frauendominierte Berufe stärken

Niedersachsens Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, Andreas Philippi (SPD), sagte, dass frauendominierte Berufe neu bewertet und angepasst werden müssten, um die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen weiter zu verringern. Frauen seien besonders in sozialen Berufen überproportional vertreten. "Und gerade hier wird in Deutschland immer noch schlechter bezahlt als in anderen europäischen Ländern", sagte Philippi.

