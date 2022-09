Nicht nur in Hameln: Anwohnerparken wird deutlich teurer Stand: 19.09.2022 16:32 Uhr Das Parken in Niedersachsen wird in einigen Städten deutlich teurer. In Hameln soll der Jahresbeitrag von 30,70 Euro auf 360 Euro steigen. Auch in anderen Städten im Land werden die Gebühren erhöht.

In Göttingen will die Verwaltung dem Stadtrat vorschlagen, die Gebühren für einen Parkausweis für öffentliche Parkplätze auf 211 Euro pro Auto im Jahr zu erhöhen. Bisher liegen diese bei 30 Euro. Auch Wolfsburg bestätigt Pläne, im kommenden Jahr die Gebühren für Anwohnerparkplätze zu erhöhen. Um wie viel, das werde noch geprüft.

Braunschweig und Hannover wollen keine Gebührenerhöhung

In Buxtehude im Landkreis Stade hingegen wurden die Gebühren bereits auf 84 Euro angehoben. In Braunschweig dürfen die Besitzenden von Anwohner-Parkscheinen durchatmen. Dort soll es bei den 30 Euro jährlich bleiben. Auch in Hannover wurde eine Erhöhung abgelehnt.

Steuerzahlerbund spricht von "Abzocke"

Der Bund der Steuerzahler Niedersachsen kritisierte die Pläne, die Gebühren wie in Hameln um ein Vielfaches des bisherigen Betrags zu erhöhen und bezeichnete sie als "Abzocke". Die Deutsche Umwelthilfe hingegen hat vorgeschlagen, die Gebühren auf einen Euro pro Tag anzuheben, was 365 Euro pro Jahr bedeuten würde.

