Stand: 13.12.2021 10:48 Uhr Neustadt baut Corona-Testkapazitäten auf dem Land aus

Rund um Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) werden die Corona-Teststationen in dieser Woche deutlich ausgebaut. Vor allem soll es mehr Angebote in kleineren Gemeinden geben, heißt es - beispielsweise in Schneeren, Hagen, Mandelsloh, Poggenhagen und Mariensee. Die Teststellen sind in Vereinsheimen, Gemeindehäusern und an der Waldbühne Otternhagen eingerichtet. Dort wird jeweils an unterschiedlichen Tagen und zu verschiedenen Zeiten getestet. Termine können über das Internet gebucht werden. Auch in Hannover gibt es drei neue Testzentren in der Nähe des Weihnachtsmarktes.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.12.2021 | 13:30 Uhr