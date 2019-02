Stand: 06.02.2019 13:49 Uhr

Neustadt: Wolf reißt Fohlen auf Weide

Im Gebiet des Rodewalder Wolfs-Rudels im Landkreis Nienburg ist ein Pferd von einem Wolf gerissen worden. Das hat das niedersächsische Umweltministerium heute bestätigt. Demnach wurde das Tier gestern tot auf einer Weide in Neustadt am Rübenberge im Ortsteil Nöpke gefunden. Ob der Rodewalder Leitrüde das Fohlen gerissen hat, ist nach Angaben des Ministeriums unklar. Der Leitwolf ist offiziell zum Abschuss freigegeben, weil er im Umkreis von Nienburg wolfsabweisende Zäune übersprungen und dann Nutztiere gerissen hat.

Videos 03:36 Hallo Niedersachsen Problemwolf zum Abschuss freigegeben Hallo Niedersachsen Ein Wolf aus Rodenwald darf getötet werden. Der Rüde hat nachweislich mehrere Nutztiere und ein Shetland-Pony gerissen. Umweltschützer bezweifeln die Rechtmäßigkeit der Entscheidung. Video (03:36 min)

Fohlen bei morgendlicher Weidenkontrolle entdeckt

Im jüngsten Fall ist ein Islandpferde-Betrieb von dem Wolfsriss betroffen. Arnar Halldorsson, Sohn des Besitzer, hat die Überreste des etwa neun Monate alten Fohlens gestern bei einer Weidenkontrolle entdeckt. Das sagte er im Gespräch mit NDR.de. "Seitdem wir wissen, dass der Wolf da ist, machen wir solche Kontrollen zwei bis dreimal am Tag." Der Schock sitzt ihm noch immer in den Gliedern, wie er selbst sagte. "Man hat ja einen Bezug zu den Lebewesen." Dass es sich um einen Wolfsriss handelt, sei ihm sofort klar gewesen, als er gesehen habe, dass kaum noch etwas von dem Fohlen übrig geblieben sei.

DNA-Proben entnommen

Ein Wolfsberater kam daraufhin zur Weide, um sich den Riss anzusehen. Ihm zufolge hätten sich mehrere Wölfe über das Pferd hergemacht, sagte Halldorsson. Auch ein Jäger und ein Tierarzt begutachteten den Schaden. Es seien Fotos gemacht und DNA-Proben entnommen worden, so Halldorsson. Die übrigen neun Pferde, die noch auf der Weide waren, brachte er daraufhin in der Nähe des Hauses unter, wo sich auch viele Menschen aufhielten. Zu dem Betrieb gehören noch rund 50 Pferde, die auf anderen Weiden stehen. Die Angst, dass noch mal ein Tier gerissen wird, "ist allgegenwärtig", sagte Halldorsson. Ihm wäre es recht, wenn der Leitwolf des Rodewalder Rudels abgeschossen wird. Schließlich sei nicht nur das Fohlen gerissen worden, sondern in der Vergangenheit seien schon zahlreiche Nutztiere in der Gegend getötet worden.

Kritik an Abschuss-Freigabe

Zur Abschuss-Freigabe des Leitwolfes gab es jüngst aber auch kritische Stimmen. So bezweifeln etwa Naturschützer die Rechtmäßigkeit der Sondergenehmigung durch die Behörde von Umweltminister Olaf Lies (SPD). Zudem sei eine Identifizierung des Leitwolfes durch den Jäger nicht gewährleistet, da sich die Tiere äußerlich kaum unterscheiden, gab der NABU-Landesverband zu bedenken. Ex-Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) sieht indes die Kriterien für einen Abschuss nicht erfüllt. Auch 16 Wolfsberater aus verschiedenen Landkreisen forderten in einem offenen Brief Beweise dafür, dass der Abschuss notwendig ist.

