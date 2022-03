Stand: 23.06.2019 19:04 Uhr Neuer Besucherrekord bei der IdeenExpo

Mehr als 360.000 junge Menschen hat die IdeenExpo in diesem Jahr auf das Messegelände in Hannover gelockt. Die gute Besucherzahl der letzten Schau im Jahr 2017 sei noch einmal überschritten worden, sagte der Aufsichtsratschef der IdeenExpo, Volker Schmidt, am Sonntag. Neun Tage lang konnten Kinder und Jugendliche (und natürlich auch die Erwachsenen) auf der Messe forschen, spielen und vieles ausprobieren. Mehr als 270 Aussteller boten unter anderem Mitmach-Exponate und Workshops an, bei denen junge Menschen Technik und Naturwissenschaften hautnah erleben konnten. Unter ihnen waren auch viele Schülerinnen und Schüler, die auf der Messe ihre eigenen Projekte und Ideen präsentiert haben. Die 25-minütige Sondersendung "Experiment Zukunft" des NDR Fernsehens zeigt unter anderem, wie viel Arbeit darin steckt - und wie die Projekte bei Besuchern und der Industrie ankommen.

Ziel: Interesse für MINT-Berufe wecken

Ziel der Messe-Macher ist es, Lust auf die sogenannten MINT-Berufe zu machen - also Jobs in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Um möglichst viele Menschen auf das Messegelände zu locken, fanden zudem an drei Abenden kostenlose Konzerte statt. Daneben lockte die Messe mit Auftritten von Youtube-Stars. Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie veranstaltet das Land Niedersachsen die Messe seit 2007 alle zwei Jahre.

