Nachfrage nach Grippeschutzimpfung in Niedersachsen gesunken Stand: 20.10.2022 16:31 Uhr Nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) haben sich in Niedersachsen zwischen September 2021 und März 2022 weniger Menschen über 60 gegen Grippe impfen lassen als im Vorjahreszeitraum.

Das teilte die Krankenkasse am Donnerstag mit. In der vergangenen Grippesaison erhielten laut TK 49,8 Prozent der Versicherten eine Grippeschutzimpfung - in der Saison davor waren es noch 51,6 Prozent. Vor der Corona-Pandemie ließen sich lediglich rund 39 Prozent gegen Grippe impfen.

Stiko empfiehlt Grippeschutzimpfung für Menschen ab 60 Jahre

"Die Quoten sind zwar weiterhin höher als vor der Pandemie, aber das EU-Ziel einer Impfquote von 75 Prozent bei älteren Menschen wird deutlich verfehlt", sagte Dirk Engelmann, Leiter der TK-Landesvertretung in Hannover. Eine Grippeschutzimpfung empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) unter anderem Menschen ab 60 Jahren, Schwangeren ab dem zweiten Trimester, medizinischem Personal und Bewohnerinnen und Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen.

