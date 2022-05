Stand: 14.05.2022 13:34 Uhr Nach Streit in Straßenbahn: 34-Jähriger niedergestochen

Nach einem Streit ist ein Mann an einer Straßenbahnhaltestelle in Laatzen (Region Hannover) mit einem Messer niedergestochen worden. Der 34-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete. Laut Polizei war das Opfer am frühen Sonnabendmorgen in der Stadtbahn mit drei Männern in Streit geraten. An der Haltestelle "Ginsterweg" stiegen sowohl der 34-Jährige als auch die drei Männer aus. Im weiteren Verlauf zückte einer der Männer ein Messer und griff das Opfer an. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Laatzen unter der Telefonnummer (0511) 10 94 317 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.05.2022 | 14:00 Uhr