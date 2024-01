Nach Hochwasser: Interesse an Arbeit bei der Feuerwehr steigt Stand: 23.01.2024 15:25 Uhr Während des Hochwassers war die Feuerwehr unermüdlich im Einsatz - viele hat das wohl beeindruckt. Laut Landesfeuerwehrverband wächst seitdem die Zahl der Interessenten in Niedersachsen.

In Flotwedel im Landkreis Celle sind demnach 20 neue Mitglieder seit Jahresbeginn dazugekommen. Die Ortsfeuerwehr im nahegelegenen Adelheidsdorf gewann in diesem Jahr schon drei neue Mitglieder hinzu. Das sei hier ein "großer Gewinn", sagte Feuerwehrmann Holger Lüning. Auch andere Regionen in Niedersachsen melden vermehrt Interessenten, sagte der Landesfeuerwehrverband dem NDR Niedersachsen. Landesweite Zahlen gebe es aber noch nicht.

Feuerwehrarbeit: "Auf YouTube interessant, in echt noch cooler"

Tim Wicke hat sich vor wenigen Tagen bei der Feuerwehr in Adelheidsdorf angemeldet: "Viele Sachen kannte ich schon, denn ich guck' mir öfter Feuerwehrvideos auf YouTube an", sagte der 16-Jährige. Das sei interessant, aber das "in echt zu sehen, ist noch interessanter und cooler". Auch wenn die Hochwasserlage sich weiter entspannt - die Feuerwehr in Adelheidsdorf hofft, dass das Interesse an ihrer Arbeit bleibt.