Zahl der Feuerwehreinsätze in Niedersachsen steigt deutlich Stand: 18.09.2023 14:39 Uhr Niedersachsens Feuerwehren mussten 2022 deutlich häufiger ausrücken als noch 2021. Das geht aus der Einsatzstatistik 2022 hervor. Zeitgleich ist die Zahl der Mitglieder in den Feuerwehren gestiegen.

Die Feuerwehren rückten 2022 zu mehr als 123.000 Einsätzen aus. Im Jahr 2021 waren es noch etwas mehr als 26.000 Einsätze. Diese Zahlen stellte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag zusammen mit Landesbranddirektor Dieter Rohrberg in Hannover vor. Über alle Einsatzarten hinweg sei ein Anstieg zu beobachten. Auch die Zahl der böswilligen Alarmierungen ist dem Ministerium zufolge nochmals deutlich auf 650 gestiegen, im Jahr 2021 waren es 406. "Das ist besonders vor dem Hintergrund sehr bedauerlich, als dass es den schwindenden Respekt, die fehlende Anerkennung und eine zunehmende Ignoranz in Teilen der Bevölkerung gegenüber unseren Einsatzkräften zeigt", sagte Behrens. "Das ist eine Entwicklung, die wir als Gesellschaft nicht hinnehmen dürfen und die wir alle gemeinsam stoppen müssen."

Auswirkungen des Klimawandels auch in Niedersachsen spürbar

Rohrberg führte die generelle Zunahme der Einsätze auf das Ende der Corona-Einschränkungen, aber auch auf Auswirkungen des Klimawandels zurück. "Wir merken deutlich, dass es mehr Stürme gibt, dass es mehr Extremwetterlagen gibt, dass es aber auch mehr Vegetations- und Waldbrände gibt." In Niedersachsen gab es im vergangenen Jahr so viele Waldbrände wie noch nie. Demnach wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr rund 450-mal wegen Wald- und Vegetationsbränden alarmiert.

Positiver Anstieg: Mehr Mitglieder in freiwilligen Feuerwehren

Es gibt laut Ministerium aber auch einen positiven Anstieg mit Blick auf 2022: Die freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen konnten 777 neue Mitglieder gewinnen. Somit gab es Ende 2022 mehr als 13.000 ehrenamtliche Einsatzkräfte im Land. Dabei stieg auch die Zahl der weiblichen Mitglieder an. Auch in den Kinder- und Jugendfeuerwehren gab es einen Anstieg der Mitgliederzahlen.

Alle Kommunen gut aufgestellt, keine Pflichtfeuerwehr nötig

Dem Ministerium zufolge können zudem der abwehrende Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in allen niedersächsischen Kommunen gewährleistet werden, ohne dass eine Pflichtfeuerwehr aufgestellt werden muss. Behrens bedankte sich bei den haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihr Engagement. "Gerade in diesen bewegten Zeiten, in der die Bürgerinnen und Bürger viele Unsicherheiten empfinden, ist es wichtig, sich auf einen funktionierenden Bevölkerungsschutz verlassen zu können", sagte die Ministerin.

Ad-hoc-Paket zur Stärkung des Katastrophenschutzes

Die Innenministerin geht davon aus, dass sich der Bevölkerungsschutz in Zukunft neuen Herausforderungen stellen muss. "Nur wenn alle staatlichen Ebenen von der Kommune über das Land bis zum Bund ihrer Verantwortung für den Bevölkerungsschutz nachkommen, können wir uns optimal auf die vielen unterschiedlichen Krisenszenarien einstellen und vorbereiten", sagte die Ministerin. Deswegen hatte die Niedersächsische Landesregierung im April 2022 ein Ad-hoc-Paket zur Stärkung des Katastrophenschutzes mit einem Investitionsvolumen von 40 Millionen Euro auf den Weg gebracht.

Bund und Land investieren in Bevölkerungswarnung

Auch die Bevölkerungswarnung wurde laut Ministerium weiter ausgebaut. Zunächst hatte das Land dafür aus der Bundesförderung acht Millionen Euro erhalten - das habe jedoch nicht gereicht. Die Landesregierung hatte deshalb um ein entsprechendes Förderprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro aufgestockt. Damit konnten den Angaben zufolge mehr als 1.300 Sirenenstandorte in Niedersachsen modernisiert oder neu errichtet werden. Zusätzlich werden zukünftig ergänzend zum Ad-hoc-Paket mobile Warn- und Durchsageeinrichtungen bereitgestellt.

