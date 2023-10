Stand: 09.10.2023 10:01 Uhr Osnabrück: Solidaritätskundgebung für Israel

In Osnabrück haben am späten Sonntagnachmittag Polizeiangaben zufolge rund 170 Menschen ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck gebracht. Zu der Kundgebung vor dem Theater hatte die Stadt eingeladen. "Es ist wichtig, dass die internationale Gemeinschaft ein klares Signal der Solidarität aussendet. Terror und Gewalt der Hamas müssen sofort gestoppt werden", sagte Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU). Sie appellierte an alle Parteien, die Konflikte durch Dialog und Verhandlungen zu lösen.

Weitere Informationen Angriff auf Israel: Niedersachsen erhöht Schutz jüdischer Stätten Hintergrund ist der Großangriff der Terrororganisation Hamas. In Hannover ist eine Solidaritätsdemo geplant. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.10.2023 | 06:30 Uhr