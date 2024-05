Stand: 08.05.2024 17:33 Uhr Cannabis-Konsum an Vatertag: Polizei kündigt Kontrollen an

Um Alkoholexzesse und Prügeleien an Himmelfahrt zu unterbinden, hat die Polizei im Schaumburger Land nach eigenen Angaben umfangreiche Kontrollen angekündigt. "Wir werden vor Ort sein", sagte Polizeisprecherin Nina Thieme dem NDR Niedersachsen. "Wir hoffen, dass allein unsere Präsenz dafür sorgt, dass nichts passiert." In diesem Jahr sei zudem auch vermehrt mit Cannabis-Konsum zu rechnen. Weil dieser in der Nähe von Spielplätzen verboten ist, werde auch das kontrolliert. In Meerbeck (Landkreis Schaumburg) habe die Polizei deshalb den verbotenen Radius von 100 Metern um einen Spielplatz mit Sprühfarbe gekennzeichnet, sagte Thieme. An einem nahegelegenen Ausflugslokal am Mittellandkanal hatten sich im vergangenen Jahr mehr als 2.000 Jugendliche versammelt.

Weitere Informationen Vatertag 2024 in Niedersachsen: Appell an Eltern und Jugendliche Stark alkoholisierte Jugendliche, die medizinisch versorgt werden mussten, waren in der Vergangenheit keine Einzelfälle. (06.05.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.05.2024 | 15:00 Uhr