Stand: 08.05.2024 07:38 Uhr Zartrosa Wahrzeichen: Rosenstock am Hildesheimer Dom blüht

Der sogenannte Tausendjährige Rosenstock am Hildesheimer Dom zeigt in diesem Jahr bereits jetzt erste Blüten. In der Regel blüht die wilde Heckenrose nach Angaben des Doms erst Ende Mai. Die zartrosa Hauptblüte wird in einigen Tagen erwartet und etwa drei bis fünf Tage dauern, teilte das Bistum Hildesheim am Dienstag mit. Die Legende des Rosenstocks geht bis in die Gründungsgeschichte des Bistums um das Jahr 815 zurück. Schriftlich bezeugt ist das Gewächs seit mehr als 400 Jahren. Der Rosenstock überstand auch die völlige Zerstörung des Hildesheimer Doms im März 1945: Aus der von Kriegstrümmern verschütteten Wurzel sprossen damals neue Triebe. Die Rose gilt als Wahrzeichen des Bistums und der Stadt Hildesheim.

