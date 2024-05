Stand: 08.05.2024 08:50 Uhr Continental rutscht zum Jahresstart in die roten Zahlen

Der Zulieferer und Reifenhersteller Continental ist im ersten Quartal 2024 in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich verzeichnete Conti einen Nettoverlust von 53 Millionen Euro, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Autozulieferer noch einen Gewinn von 382 Millionen Euro gemacht. Das Unternehmen bestätigte die Mitte April vorab veröffentlichten vorläufigen Zahlen zu Erlös und operativem Ergebnis, das um fast zwei Drittel auf 196 Millionen Euro fiel. Ein Grund für die Verluste war den Angaben zufolge erneut das schwache Autozuliefergeschäft, das rote Zahlen geschrieben hatte. Gründe waren demnach niedrigere Produktionsvolumen insbesondere in Europa sowie ausstehende Preisverhandlungen mit Autobauern.

