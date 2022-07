Stand: 12.07.2022 08:47 Uhr Nach Brand in Stelingen: Richter schickt Mieter in U-Haft

Nach einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus im Garbsener Ortsteil Stelingen (Region Hannover) vom Wochenende hat die Polizei einen Mieter festgenommen. Der 47 Jahre alter Mann steht im Verdacht, das Feuer in der Nacht zu Sonnabend gelegt zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen hatten die Flammen und Rauch gegen 1 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge erließ Haftbefehl gegen den 47-Jährigen, der zunächst leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt worden war. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Gebäude auf 10.000 Euro.

