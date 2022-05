Stand: 13.05.2022 07:39 Uhr NS-Enteignung: Stadt Hannover gibt Kunstgegenstände zurück

Die Stadt Hannover gibt am Freitag zwei Objekte aus dem Museum August Kestner an die Erben der jüdischen Fabrikantentochter Klara Berliner zurück. Sie wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und enteignet. Ihr Vater Joseph war Gründer der ersten europäischen Telefonfabrik. Die beiden Objekte - ein Schrank und eine Stick-Arbeit - gehen dann sofort wieder als Schenkung an die Stadt Hannover. Laut Stadtverwaltung ist das mit dem Auftrag verbunden, auch künftige Generationen über den Schrecken des NS-Regimes aufzuklären. Klara Berliner wurde 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.05.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit