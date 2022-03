Mutmaßliche IS-Unterstützerin ab heute in Celle vor Gericht Stand: 09.03.2022 06:51 Uhr Vor dem Oberlandesgericht Celle beginnt heute der Prozess gegen eine Frau aus Osnabrück, die in Syrien IS-Kämpfer unterstützt haben soll. Zum Auftakt will sie aussagen.

von Angelika Henkel

Als Romiena S. im Sommer 2014 den Entschluss fasste, dass sie ihr Leben nicht mehr in Osnabrück, sondern in Syrien unter der Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staats verbringen wollte, fuhr sie nicht allein. Gegen den Willen des Kindsvaters nahm sie ihre damals vierjährige Tochter mit - und sie soll ein weiteres, 16-jähriges Mädchen aus Frankfurt zur Mitreise überredet haben.

Verteidiger: Mandantin möchte abschließen

Die Bundesanwaltschaft wirft der Osnabrückerin ein ganzes Bündel an Taten vor. Als Hausfrau habe sie mehreren IS-Männern den Rücken für Kampfhandlungen freigehalten und sei somit als Mitglied der Terrormiliz zu sehen – nach NDR Informationen soll sie mehrere Kämpfer nacheinander geheiratet haben. In Syrien gebar sie Zwillinge. Die zwei Jungs soll sie radikal-islamistisch erzogen haben. Ihre Tochter soll sie zu einer öffentlichen Steinigung einer Frau mitgenommen und auf Twitter die Anschläge in Nizza und Würzburg gefeiert haben. Was wie aus einem Horror-Tagebuch klingt, erstreckte sich über fünf Jahre und soll nun vor dem Oberlandesgericht Celle aufgeklärt werden. Johannes Pausch, Verteidiger von Romiena S. kündigte gegenüber dem NDR an, seine Mandantin werde dem Gericht ihre damaligen Beweggründe und Erlebnisse umfassend schildern: "Sie sagt, sie möchte mit dem Kapitel abschließen und es sei der größte Fehler ihres Lebens gewesen."

Prozess könnte bis zum Sommer dauern

Seit 2019 war die Osnabrückerin mit ihren drei Kindern in einem kurdischen Gefangenenlager. Als deutsche Staatsbürgerin wurde sie vor fünf Monaten von der Bundesregierung zurückgeholt und bei der Einreise sofort verhaftet. Nach Angaben ihres Anwalts wird Romiena S. in der Untersuchungshaft von einem Aussteigerprogramm begleitet, an dem sie aktiv teilnimmt. Zwei Prozesstage sind zunächst für ihre Einlassung und Fragen und Antworten vorgesehen. Das Verfahren ist bis weit in den Sommer geplant. Im Gericht tritt eine jesidische Frau als Nebenklägerin auf. Romiena S. soll sie im Hause eines Sklavenhändlers für einige Tage zu Haushaltstätigkeiten angewiesen und bei einem Gang in die Stadt überwacht haben.

