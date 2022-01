Stand: 05.01.2022 11:07 Uhr Mord an 53-Jähriger aus Hannover: Zwei Verdächtige angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat zwei Männer angeklagt, die eine 53-Jährige ihn ihrer Wohnung ausgeraubt und getötet haben sollen. Die Behörde wirft ihnen Mord in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge vor. Ein Nachbar hatte die Frau im September leblos und gefesselt in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Stöcken gefunden. Die 53-Jährige war Sexarbeiterin und hatte ihre Wohnung als Bordell genutzt. Die nun angeklagten 25 und 35 Jahre alten Männer waren wenig später ins Visier der Ermittler geraten. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

