Stand: 09.12.2022 09:40 Uhr Mobile Retter helfen 160 Menschen im Landkreis Celle

Seit einem Jahr sind im Landkreis Celle mobile Retter im Einsatz. In dieser Zeit haben sie nach Angaben eines Sprechers zahlreichen Menschen das Leben gerettet. Seit dem Start des Projektes wurden sie demnach zu knapp 160 Herz-Kreislauf-Stillständen oder bewusstlosen Personen gerufen. Insgesamt seien in 71 Prozent aller Fälle ein Helfer oder Helferinnen gefunden worden, die den Einsatz übernahmen, hieß es. Bei dem Projekt werden medizinisch geschulte Menschen über ihr Smartphone geortet und parallel zum Rettungsdienst alarmiert. Weil sie sich in der Nähe befinden, können die mobilen Retter oft schneller als der Krankenwagen am Notfallort sein.

