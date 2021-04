Stand: 05.04.2021 17:07 Uhr Mit Tempo 230: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Ein Raser ist am Ostermontag vor einer Verkehrskontrolle quer durch Niedersachsen geflüchtet. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei wollten ihn die Beamten an der Bundesstraße 1 bei Hildesheim überprüfen. Daraufhin fuhr der Mercedes mit hohem Tempo davon, erst durch kleinere Ortschaften, später dann über die Autobahn 7 nach Hannover. Dabei erreichte der Wagen den Angaben zufolge Geschwindigkeiten von bis zu 230 Stundenkilometern. In Höhe Soltau brachen die Polizisten bei Starkregen die Verfolgung ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 92 25 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.04.2021 | 17:00 Uhr