Missbrauch in Münster: Weiterer Mann aus Hannover angeklagt Stand: 08.10.2020 15:11 Uhr Im Missbrauchsfall Münster (NRW) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen weiteren Verdächtigen erhoben. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um einen heute 50-Jährigen aus Hannover.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schweren sexuellen Missbrauch eines Jungen vor. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen habe er sich bislang nicht geäußert. Über die Annahme der Anklage muss das Landgericht Münster entscheiden. Die Staatsanwaltschaft Münster hat beantragt, die Verfahren zu verbinden.

Videos 5 Min Kindesmissbrauch: Elf Tatverdächtige festgenommen Die Polizei hat bei einem Schlag gegen Kinderpornografie elf Personen festgenommen, ein Mann kommt aus Hannover. Drei Jungen wurden in Münster offenbar schwer missbraucht. 5 Min

Anklage: Schwerer Missbrauch in Wohnung in Hannover

Im September hatte die Behörde bereits Anklage gegen einen 35-jährigen Mannaus Hannover erhoben. Als Hauptbeschuldigter in dem Missbrauchs-Komplex gilt ein 27-jähriger aus Münster. Er soll den damals zehn Jahre alten Sohn seiner Lebensgefährtin über Jahre vergewaltigt und anderen Männern angeboten haben. Der heute 50-jährige aus Hannover soll das Kind im Herbst 2019 in einer Wohnung in Hannover schwer missbraucht haben. Zuvor habe er sich mehrfach mit dem 27-Jährigen getroffen, den er spätestens im Frühjahr 2019 kennenlernte, so die Anklage.

Weitere Informationen Missbrauch in Münster: Anklage gegen Hannoveraner Die Staatsanwaltschaft hat im Missbrauchsfall Münster Anklage gegen einen Mann aus Hannover erhoben. Dem 35-Jährigen wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. (04.09.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.10.2020 | 17:00 Uhr