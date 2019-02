Stand: 05.02.2019 12:35 Uhr

Missbrauch in Lügde: Wichtige Abläufe unklar

Angesichts des Verdachts auf jahrelangen, vielfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde an der Grenze zu Niedersachsen, hat sich der Landkreis Hameln-Pyrmont zum Fall eines Pflegekindes geäußert. Das Mädchen lebte in Obhut eines 56 Jahre alten Hauptverdächtigen auf dem Platz. Das Jugendamt des Kreises hatte der Pflegschaft auf Bitten der in Hameln lebenden Mutter zugestimmt. Inwiefern auf Hinweise auf eine Verwahrlosung des Kindes und einen möglichen Übergriff reagiert wurde, klärte Landrat Tjark Bartels (SPD) nicht auf. Dies sei zurzeit nicht möglich, da die Akten bei der Staatsanwaltschaft in Detmold seien.

Zwei Hinweise auf Gefahr für Mädchen

Die aus dem Jahr 2016 stammenden Hinweise auf eine Verwahrlosung des Mädchens rekonstruierte Bartels eigenen Angaben zufolge aus dem Gedächtnis. Demnach sind diesen sowohl das Jugendamt in Hameln als auch die Familienhilfe nachgegangen. Die Situation sei "grenzwertig", aber "in Ordnung" und "stabiliersbar" gewesen, sagte der Landrat. Zu einem möglichen Übergriff ergänzte Bartels: Dieser sei der Polizei Detmold gemeldet worden, dann dem Jugendamt in Lippe und schließlich dem Jugendamt in Hameln. "Wann wir davon wussten und in welcher Form werden wir erst dann wissen, wenn die Akten wieder im Haus sind", so Bartels. "Wenn sich herausstellt, dass dort ein Fehler gemacht worden ist, wird das Konsequenzen haben." Ohne die Fakten zu kennen, werde er diesbezüglich aber keine Entscheidungen treffen.

Sieben Monate Pflegschaft überprüft

Das Jugendamt habe über einen Zeitraum von sieben Monaten geprüft, ob es einem Pflegeverhältnis zustimmt. Zu diesem Ablauf habe unter anderem eine Schufa-Auskunft und ein erweitertes Führungszeugnis des inzwischen 56-Jährigen gehört. Zudem seien die Menschen aus dem Umfeld des Mannes befragt worden. Die Wohnsituation auf dem Campingplatz sei zwar nicht ideal, aber im Verhältnis gesehen "ziemlich in Ordnung" gewesen. Dennoch habe das Jugendamt Hameln darauf hingearbeitet, ein festes Wohnverhältnis zu schaffen. "Eine Wohnung wurde angemietet, aber wohl nicht mehr bezogen", sagte Landrat Bartels. Einmal pro Woche habe der Mann Besuch von der Familienhilfe bekommen. Diese habe einen Blick auf die Gesamtsituation gehabt und bei Erziehungsfragen zur Seite gestanden.

Entwicklung beim Pflegevater "nach außen erheblich besser"

Zu den Lebensverhältnissen des Kindes bei seiner Mutter nannte Bartels keine Details. Er ließ jedoch durchblicken, dass vor der Pflegschaft bei dem inzwischen Hauptverdächtigen eine "Einschulung nicht zur Debatte" gestanden habe. Beim Pflegevater habe sich das Mädchen "nach außen erheblich besser entwickelt als vorher". Das Kind habe gute soziale Kontakte gehabt. Heute wisse man, dass dies zur Fassade des Täters gehört habe. Bereits bevor die Mutter um die Pflegschaft durch den Mann gebeten habe, sei das Mädchen häufig bei ihm untergebracht gewesen. In welchem Verhältnis Mutter und Pflegevater konkret standen, wollte Bartels nicht sagen. Sie hätten sich jedoch lange gekannt.

Videos 00:20 Kindesmissbrauch: Vorwarnsystem gefordert Nach dem Bekanntwerden der Missbrauchstaten in Lügde kündigt Landrat Tjark Bartels (SPD) Konsequenzen an. Verdachtsmomenten soll in Kitas und Schulen früher nachgegangen werden. (01.02.2019) Video (00:20 min)

Prozess soll im Frühsommer beginnen

Der Fall: Ein 33 Jahre alter Mann und ein 56-Jähriger sollen den Ermittlungen zufolge auf dem Campingplatz nahe der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mindestens 29 Kinder missbraucht und gefilmt haben. Ein dritter Mann aus Stade soll der Auftraggeber gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Detmold strebt einen Prozessbeginn für den Frühsommer dieses Jahres an. Das sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Ralf Vetter am Montag. Ziel sei es, "stringent durchzuermitteln". Man wolle eine Anklage so früh wie möglich fertigstellen, sodass das zuständige Gericht möglichst im Juni eine Hauptverhandlung ansetzen könne, so Vetter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.02.2019 | 07:30 Uhr