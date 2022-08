Stand: 30.08.2022 10:50 Uhr Mann verschanzt sich in Wohnung - SEK überwältigt ihn

Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstagabend in Diekholzen (Landkreis Hildesheim) einen Mann überwältigt, der sich in einer Wohnung verbarrikadiert hatte. Den Angaben zufolge hatte dieser zuvor Streifenpolizisten aus der Wohnung im Ortsteil Egenstedt heraus bedroht. Die Beamten hatten ihn aufgesucht, weil der 32-Jährige zuvor einem anderen Mann Reizgas ins Gesicht gesprüht haben soll. Auch während des SEK-Einsatzes habe sich der Mann "sehr unkooperativ" verhalten, teilte die Polizei mit. Nach der Festnahme wurde er in eine Psychiatrie gebracht. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.08.2022 | 13:30 Uhr