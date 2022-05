Stand: 18.05.2022 08:56 Uhr Mann fährt mit 2,32 Promille auf der B3

Die Polizei hat Dienstagabend im Landkreis Hildesheim einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Der Mann war gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 3 in Richtung Elze unterwegs und hatte mehrfach deutlich die Mittellinie überfahren. Ihm entgegen kommende Autofahrer mussten bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Die Polizei hielt den Mann an, bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,32 Promille festgestellt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068 93030 zu melden.

