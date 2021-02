Stand: 26.02.2021 10:56 Uhr Mahnwache gegen Südschnellweg in Hannover

Der Ausbau des Südschnellwegs in Hannover sorgt für Streit. Er soll deutlich breiter werden als bisher. Dagegen wehren sich unter anderem Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADCF) und Klimaschützer. Sie haben für Freitagnachmittag zu einer Mahnwache gegen den Südschnellweg auf dem Opernplatz aufgerufen. Auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) kritisierte: Der Schnellweg werde zu breit. Zudem forderte Onay einen Radweg und hat deshalb einen Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geschrieben - darin die Bitte, die Pläne zu überarbeiten. Das kritisiert die CDU-Ratsfraktion: Onay missachte Beschlüsse der Gremien, denn: Der Radweg sei bereits vor Jahren von der Verwaltung abgelehnt worden.

