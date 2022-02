MHH forscht an Corona-Impfstoff zum Inhalieren Stand: 17.02.2022 14:45 Uhr Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) will einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln, der nicht gespritzt, sondern eingeatmet wird. Für die Studie suchen die Forschenden Probanden.

Durch das Inhalieren soll der Wirkstoff direkt in die Lunge gelangen, wie die MHH am Donnerstag mitteilte - also genau dorthin, wo das Virus viel Schaden anrichten kann. Die Wissenschaftler wollen mithilfe der Studie herausfinden, ob und wie stark der eingeatmete Impfstoff das Immunsystem anregt, Antikörper gegen das Coronavirus zu bilden. Außerdem soll geklärt werden, wie sicher und verträglich der Stoff ist.

VIDEO: Impfen an vorderster Front (29 Min)

Teilnehmende sollten noch nicht geboostert sein

Bei dem Vakzin handelt es sich den Angaben zufolge um einen sogenannten Vektorimpfstoff. Die MHH arbeitet bei der Entwicklung mit dem Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin in Hannover zusammen.An der Studie können laut MHH gesunde, zweifach gegen Covid-19 geimpfte Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren teilnehmen. Sie sollten nicht geboostert sein. Wenn sie bereits eine Auffrischungs-Impfung erhalten haben, muss diese länger als drei Monate zurückliegen.

Zu der Studie gehören demnach insgesamt elf ambulante Termine und sechs Telefonvisiten über einen Zeitraum von insgesamt fünf Monate sowie verschiedene Untersuchungen. Wer mitmacht, erhält eine Aufwandsentschädigung von bis zu 1.500 Euro.

