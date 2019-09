Stand: 05.09.2019 09:29 Uhr

Lügde: Lange Haftstrafen und Sicherungsverwahrung

Im Prozess um den massenhaften Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde (Nordrhein-Westfalen) nahe Bad Pyrmont hat das Landgericht Detmold die beiden Hauptangeklagten zu langen Haftstrafen und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der 56-jährige Andreas V. muss 13 Jahre ins Gefängnis. Mario S. aus Steinheim wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich beiden Angeklagten in mehr als 200 Fällen des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig gemacht haben.

"Lügde - das Urteil" Dokumentation von NDR und WDR

Zu sehen am

Donnerstag,5. September,

ab 23.35 Uhr

im NDR Fernsehen

Staatsanwaltschaft: Geständnisse strafmildernd

Die Staatsanwaltschaft hatte in den Plädoyers für V. 14 Jahre, für S. zwölfeinhalb Jahre Haft gefordert. Für beide hatte die Anklagebehörde anschließende Sicherungsverwahrung. Die Geständnisse seien strafmildernd berücksichtigt worden, zudem seien sie nicht vorbestraft, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Plädoyers wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Der Verteidiger von Andreas V. plädierte für eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren für seinen Mandanten. Der Verteidiger von Mario S. stellte keinen konkreten Strafantrag.

Videos 02:52 Hallo Niedersachsen Erstes Urteil im Missbrauchsfall Lügde gefallen Hallo Niedersachsen Wegen Anstiftung zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch hat das Landgericht Detmold einen 49-Jährigen im Lügde-Prozess zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Video (02:52 min)

Jüngste Opfer im Kindergartenalter

Insgesamt hatte die Staatsanwaltschaft V. fast 300, S. rund 160 Straftaten, darunter Vergewaltigungen, vorgeworfen. Einige der Gewalttaten sollen sie zudem gefilmt haben. Die Parzelle von Andreas V. auf dem Campingplatz war einer der Tatorte. Die jüngsten Opfer waren im Kindergartenalter. Eine Gutachterin hatte beide Männer im Prozess als voll schuldfähig eingestuft.

Bewährungsstrafe für Beteiligten aus Stade

Der 49-jährige Heiko V. aus Stade, der sich den Missbrauch über Videochats angeschaut haben soll, war vom Landgericht Detmold in einem separaten Prozess bereits zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Kammer befand ihn der Anstiftung und Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern für schuldig. Die Staatsanwaltschaft Detmold hat Revision gegen das erste Urteil im Fall Lügde eingelegt.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 04.09.2019 | 19:30 Uhr