Stand: 23.04.2021 08:20 Uhr Lichtaktion: Gastronomie will Perspektiven in Corona-Krise

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat am Donnerstagabend in Hannover eine Lichtaktion gestartet, um Perspektiven für die Branche einzufordern. Den Anfang machte das seit November geschlossene Restaurant "Vier Jahreszeiten". Auf die Fassade wurden Schriftzüge projiziert. Eine Woche lang sollen in der Stadt jeden Abend andere Gebäude beleuchtet werden. Gastronomie und Hotellerie befänden sich in einer historischen Krise, so der Verband. Die Branche liege in Trümmern.

