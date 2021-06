Stand: 11.06.2021 12:47 Uhr Leinewelle wird teurer - Organisator sammelt Spenden

Im kommenden Jahr sollen Surfer in Hannover auf einer künstlichen Welle reiten können. Allerdings wird die Leinewelle teurer als ursprünglich geplant. Grund sind nach Angaben des Organisators gestiegene Baukosten. Er hatte deshalb eine Spendenseite eingerichtet, um die höheren Kosten abzufangen. Am Freitag teilte er mit, dass bereits mehr als 100.000 Euro - und damit mehr als 50 Prozent des benötigten Geldes - zusammengekommen sind. Mit dem Bau der künstlichen Welle soll noch in diesem Monat begonnen werden. Insgesamt soll das Projekt 1,4 Mio Euro kosten. Vorbild ist die bekannte Münchner Eisbachwelle, die auch eine Touristenattraktion ist. Der Fischereiverband Hannover hatte erfolglos gegen den Bau der Wassersport-Welle geklagt. Mittlerweile betonen Surfer und Angler, dass sie sich gemeinsam für die Artenvielfalt in der Leine einsetzen.

