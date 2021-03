Stand: 17.03.2021 15:08 Uhr Leinewelle: Fischereiverein legt Einspruch vor dem OVG ein

Der Streit um die geplante Leinewelle am Landtag in Hannover geht weiter. Der Fischereiverein hat gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts Hannover vom Januar Rechtsmittel eingelegt. Das hat eine Sprecherindes Gerichts am Mittwoch mitgeteilt. Das Verwaltungsgericht hatte Mitte Januar grünes Licht für das Wassersport-Projekt gegeben. Die geplante stehende Welle soll Surfen in der Innenstadt von Hannover ermöglichen. Der Fischereiverein sieht dadurch den Naturschutz gefährdet. Der Streit wird nun vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg verhandelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.03.2021 | 15:00 Uhr