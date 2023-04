Stand: 23.03.2020 19:34 Uhr "Leinewelle": Fischereiverein klagt gegen Projekt

Der Fischereiverein Hannover hat beim Verwaltungsgericht Klage gegen die künstliche Surfanlage in der Leine eingereicht. Der Naturschutz sei bei dem Projekt "Leinewelle" nicht ausreichend berücksichtigt worden, kritisierte der Vereinsvorsitzende Heinz Pyka. Unter anderem seien in dem Fluss bedrohte Fische wie Meerforelle und Steinbeißer zu finden. Der Verein hatte zuvor bei der Region Hannover Widerspruch gegen den Bau der Anlage in Hannovers City nahe des Niedersächsischen Landtags eingelegt - dieser war aber abgewiesen worden.

Initiator Heybey sieht Naturschutz durch Region bestätigt

"Leinewelle"-Initiator Heiko Heybey hält dagegen, dass die Behörden einen ausreichenden Naturschutz bestätigt hätten. Dem Fischereiverein gehe es aus seiner Sicht ausschließlich darum, die "Leinewelle" zu verhindern. Eine Sprecherin der Region Hannover sagte NDR 1 Niedersachsen, von einer Klage sei ihr nichts bekannt, daher wolle sie diese Angelegenheit nicht kommentieren. Der Streit zwischen Surfern und Fischern schwelt seit Jahren.

