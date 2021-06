Stand: 01.06.2021 08:43 Uhr Lehrter See: Polizei befreit Hundewelpen aus Transporter

Die Polizei hat auf dem A2-Rastplatz Lehrter See Nord zahlreiche Hundewelpen und eine Katze befreit. Eine Frau hatte die Beamten alarmiert, da sie aus zwei ukrainischen Transportern Hunde-Jaulen hörte. In den Fahrzeugen entdeckte die Polizei dann die Tiere. Ihre Boxen lagen ungesichert zwischen diversen anderen Gepäckstücken. Sie wurden in ein Tierheim gebracht. Außerdem laufen Anzeigen gegen die beiden 22- und 32-jährigen Halter. Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonnabend.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.06.2021 | 07:30 Uhr