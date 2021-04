Stand: 07.04.2021 17:00 Uhr Lehrte: Polizei fasst mutmaßlichen Drogendealer

Die Polizei hat in Lehrte einen mutmaßlichen Drogenhändler gefasst. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Mann war auf einem Motorroller unterwegs und einer Polizeistreife aufgefallen. Als er das bemerkte, flüchtete er mit dem Roller und dann zu Fuß. Die Beamten konnten ihn aber fassen. Sie fanden 20 fertig verpackte Einheiten Marihuana. In einer Umhängetasche, die er der Verdächtige vorher weggeworfen hatte, fanden die Polizisten Bargeld und eine Feinwaage. Auch in der Wohnung des Mannes wurden weitere Drogen gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.04.2021 | 06:30 Uhr