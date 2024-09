Gute Zahlen aus Hannover: Mehr Wohnungen und belebte Innenstadt Stand: 22.09.2024 06:51 Uhr Rekord beim Wohnungsbau in Hannover: Das belegen Zahlen aus dem aktuellen Lagebericht zur Stadtentwicklung. Außerdem gehen wieder mehr Menschen in der Innenstadt einkaufen.

Die Georgstraße in Hannover zählt mit 22,23 Millionen Passantinnen und Passanten im Jahr 2023 zu den meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands. Das wirke sich auch auf den Einzelhandelsumsatz aus, heißt es bei der Stadt. Der ist laut Bericht erstmals seit zwei Jahren im Vergleich mit Städten bundesweit wieder gestiegen. Das sei eine positive Entwicklung, gerade in Anbetracht des zunehmenden Online-Shoppings, so die Stadt Hannover. Der Lagebericht zur Stadtentwicklung vergleicht die 15 größten deutschen Städte in neun verschiedenen Themenbereichen, darunter Bevölkerungsentwicklung, Verkehr, Umwelt und Wirtschaft.

Rekord beim Wohnungsbau in Hannover und halbwegs günstige Mieten

Im Bereich Wohnungsbau verzeichnet die Stadt Hannover einen Rekord. Im Jahr 2023 wurden mit 4.200 Wohnungen so viele fertiggestellt, wie noch nie zuvor. Damit liegt Hannover in absoluten Zahlen bundesweit auf dem vierten Platz - hinter Berlin, München und Hamburg. Die meisten Wohnungen in der Stadt werden vermietet, heißt es in dem Bericht. Nur etwa drei Prozent stünden leer. Bei den Mieten liegt die Stadt nach eigenen Angaben mit durchschnittlich 12,50 Euro pro Quadratmeter im Mittelfeld. Im Vergleich gibt es in Hannover auch noch günstige Eigenheime zu erwerben. Nur in Bremen muss man für ein freistehendes Einfamilienhäuser im Durchschnitt weniger zahlen, als in Hannover.

Im bundesweiten Vergleich von 15 Städten hat Hannover den größten Anteil an Grünanlagen in der Stadt. 11,2 Prozent der Fläche Hannovers ist der Spitzenwert im Ranking. Zu den Grünanlagen gehören demnach unbebaute Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen. Zufrieden sind die Menschen in Hannover laut Zahlen des ADAC auch mit dem öffentlichen Nahverkehr. Beim ADAC Monitor 2024 "Mobil in der Stadt" belegt Hannover gemeinsam mit Nürnberg den Spitzenplatz hinter Dresden. Für den Lagebericht zur Stadtentwicklung in Hannover wurden Daten aus den Jahren 2022 bis 2024 sowie der aktuelle Zensus berücksichtigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover